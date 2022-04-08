Юрий Башмет в Волгограде даст концерт для беженцев из Донбасса и Украины

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета в пятницу, 8 апреля, в Волгоградском Центральном концертном зале даст благотворительный концерт симфонической музыки для эвакуированных жителей ДНР, ЛНР и городов Украины, – сообщает ТАСС.

Юрий Башмет сказал журналистам: «Мне очень радостно осознавать, что моя инициатива поддержана министерством культуры и администрацией президента. Сейчас мы находимся в городе, где огромная сила есть. Это не просто моральная поддержка, это подтверждение значимости жизни человека. Мне кажется, роль культуры, в данном случае мы говорим о музыке, очень большая».

Сообщается, что ранее в Волгоградскую область прибыл поезд с более чем 400 эвакуированными из Донбасса.Администрация Волгоградской области сообщила, что на сегодняшний в регионе в общей сложности находится более 1 тыс. беженцев, среди них как минимум 350 детей.

Москва, Иван Бабурин

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