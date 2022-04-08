Уилла Смита отстранили от участия в церемонии вручения «Оскара» на 10 лет

Американская киноакадемия запретила на 10 лет участвовать американскому актеру Уиллу Смиту в своих мероприятиях, включая церемонию вручения премии «Оскар», – сообщает Reuters.
В заявлении президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвид Рубина и Дона Хадсона говорится: «94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей в нашем сообществе, которые проделали невероятную работу в прошлом году. Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене».
Напомним, что на последней церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит за издевку над женой Джадой Пинкетт-Смит ударил ведущего церемонии комика Криса Рока .
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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