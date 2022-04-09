Франция решила оставить у себя две картины из российской коллекции

Министерство культуры Франции заявило, что оставит у себя две картины с выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусств», которая проходила в фонде Louis Vuitton в Париже с 22 сентября до 3 апреля и организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, – сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщил французский минкульт, одна картина из коллекции братьев Морозовых останется во Франции, «пока активы ее владельца – российского бизнесмена будут оставаться замороженными». О каком бизнесмене идет речь не уточняется.

Вторая картина принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств и «она останется во Франции, пока не появится возможность ее безопасно вернуть», – сказали в ведомстве.

Париж, Иван Бабурин

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