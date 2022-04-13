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Среда, 13 апреля 2022, 10:07 мск

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Автомеханик в США нашел коллекцию произведений искусства в заброшенном сарае

В американском штате Коннектикут была обнаружена целая коллекция картин и других произведений искусства, которые оцениваются в тысячи долларов. Об этом сообщает Associated Press.

На работы абстрактного экспрессиониста Фрэнсиса Хайнса случайно наткнулся автомеханик, который перебирал мусор в заброшенном сарае. Сам художник скончался в 2016 году в возрасте 96 лет.

Среди найденных ценностей – картины, скульптуры, рисунки и наброски. Некоторые из полотен эксперты оценили в десятки тысяч долларов. Часть работ выставили на аукцион, а часть покажут публике на выставках в Нью-Йорке и Коннектикуте.

Обнаруживший коллекцию мужчина связался с родственниками художника и те разрешили продать произведения искусства. Однако сам счастливчик не планирует обогащаться на находке, он намерен вернуть славу забытому творцу. «Моя цель – включить Хайнса в учебники истории», – заявил владелец коллекции.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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