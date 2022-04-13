В Швеции музыкантам с балалайками не дали сыграть в поддержку Украины

В Швеции должен был состояться концерт в поддержку Украины. Музыканты были вынуждены отказаться от выступления, их затравили за то, что они играют на русских балалайках.

Фольклорная группа Балалайки южных гор была основана в 1969 году. Музыканты играют русскую, шведскую и украинскую народную музыку. При этом они часто дают благотворительные концерты, доход от которых направляется в различные фонды поддержки. Так в марте 16 000 шведских крон от продажи билетов были пожертвованы организации «Врачи без границ».

Однако в этот раз концерт в Уппсале в поддержку Украины пришлось отменить. Сами музыканты очень удивились реакции хейтеров, которые написали, что балалайка – это российский символ и играть на балалайке для Украины нельзя.

«Мы не русские, мы просто играем на русских инструментах, как делали это все годы существования нашего оркестра, – рассказал СВТ один из артистов Балалаек южных гор Юнас Ниберг. – Хейтеры пишут, что балалайка – это символ России и играть на балалайке для Украины – это что-то невозможное. Они сравнивают балалайку со свастикой. Со свастикой!».

По словам участников группы, не менее удивительными эти странные аргументы стали и для их украинских друзей.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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