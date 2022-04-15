Руководитель Высшей школы сценических искусств, уволивший Райкина, отправлен под домашний арест

Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин, уволивший Райкина с поста худрука отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, – сообщает Бабушкинский суд Москвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник: «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере».

Ранее Народный артист России Константин Райкин заявил, что находится в процессе увольнения с должности художественного руководителя школы, поскольку «эта должность была упразднена ректором Анатолием Полянкиным». Также, Райкин заявил, что Полянкин пытается «приобрести школу как некую недвижимость».

Москва, Иван Бабурин

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