Максим Галкин был вызван на допрос в Израиле

Российский артист оригинального жанра Максим Галкин в Израиле получил повестку на допрос в полицию, – сообщает портал StarHit.
Сообщается, что Галкина вызвали на допрос по делу о смерти его знакомого, которого артист последним видел на пляже, после чего мужчину, чье имя не называется, обнаружили мертвым.
Израильские полицейские пока не раскрывают журналистам причину смерти, не имеет и окончательного определения статус Галкина, на допрос он вызван пока лишь в качестве свидетеля.
Следует напомнить, что Максим Галкин со своей супругой Аллой Пугачевой и ее детьми покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.
Тель-Авив, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube