Максим Галкин был вызван на допрос в Израиле

Российский артист оригинального жанра Максим Галкин в Израиле получил повестку на допрос в полицию, – сообщает портал StarHit.

Сообщается, что Галкина вызвали на допрос по делу о смерти его знакомого, которого артист последним видел на пляже, после чего мужчину, чье имя не называется, обнаружили мертвым.

Израильские полицейские пока не раскрывают журналистам причину смерти, не имеет и окончательного определения статус Галкина, на допрос он вызван пока лишь в качестве свидетеля.

Следует напомнить, что Максим Галкин со своей супругой Аллой Пугачевой и ее детьми покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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