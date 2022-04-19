Всемирная Федерация музыкальных конкурсов заявила об исключении конкурса им. П.И.Чайковского

Президент Всемирной федерации международных конкурсов Питер Пол Кайнрат и ее генеральный секретарь Флориан Рим во вторник, 19 апреля выпустили заявление , в котором говорится об исключении из Федерации конкурса имени Петра Чайковского, – сообщают СМИ.

В тексте заявления руководителей Федерации говорится, что организация считает невозможным «поддерживать конкурс, финансируемый российским режимом». При этом в федерации уточнили, что выступают против санкций в отношении всех россиян, а также против дискриминации артистов по национальному признаку.

Со своей стороны, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской консерватории, обозреватель «Известий» Сергей Уваров обратил внимание, что конкурс имени Чайковского – это «самый престижный мировой смотр в области классической музыки и его репутация высока, прежде всего в фортепианной категории».

Сергей Уваров напомнил, что именно благодаря конкурсу стали известны Ван Клиберн, Михаил Плетнев, Борис Березовский, Люка Дебарг, Григорий Соколов и Даниил Трифонов.

«Очевидно, что исключение конкурса из какой-либо международной ассоциации в большей степени ударяет именно по ассоциации, чем по самому конкурсу. Если же в итоге количество европейских и американских конкурсантов в Москве сократится, это просто даст больше шансов на победу артистам с Востока, в частности, китайским пианистам, которые уже давно составляют серьезную конкуренцию западным музыкантам и с удовольствием участвуют в конкурсе имени Чайковского», – сказал Уваров.

Напомним, что Международный конкурс имени П.И.Чайковского проводится с 1958 года. Раз в четыре года выявляются победители в номинациях: «фортепиано», «скрипка», «виолончель» и «вокал». Смотр является одним из наиболее престижных в области классической музыки.

Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов основана в 1957 году и представляет собой глобальную сеть международных организаций, занимающихся выявлением молодых талантов.

Москва, Иван Бабурин

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