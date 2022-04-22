Оперу Чайковского исключили из программы фестиваля в Швейцарии

Организаторы Фестиваля оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлен исключили из программы оперу П.И. Чайковского «Орлеанская дева» из-за событий на Украине, – сообщают СМИ.

На официальном сайте фестиваля, говорится, что решение об отмене оперы Чайковского было принято из-за проведения Россией специальной военной операции.

«Несмотря на то, что тема этого произведения полностью французская, мы не можем оправдать исполнение в публичном пространстве российского произведения, музыка которого основана на военных действиях. Безответственно играть русскую оперу, хоть ее содержание и имеет отношение к событиям французской истории. Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как этот накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью», – сообщают организаторы фестиваля.

Берн, Иван Бабурин

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