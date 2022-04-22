Алека Болдуина оправдали в деле об убийстве во время съемок фильма

Бюро по охране труда и технике безопасности штата Нью-Мексико не нашло нарушений в действиях Алека Болдуина, случайно застрелившего женщину оператора на съемках фильма «Раст»(Ржавчина) в прошлом году, – сообщает издание Uproxx.

Сообщается, что Бюро подтвердило, что Болдуин, застреливший кинооператора Галину Хатчинс, был убежден, что использует пистолет с холостыми патронами.

После оглашения решения Болдуин опубликовал в одной из соцсетей заявление своих адвокатов о том, что они благодарны Бюро, и что Болдуин действительно думал, что патроны холостые, а его полномочия в постановке фильма ограничивались утверждением изменений сценария и творческим подбором актеров. То есть вопросом декораций он не занимался.

Адвокаты Болдуина заявили: «Мы уверены, что лица, указанные в докладе, понесут ответственность за эту трагедию».

Несчастный случай произошел в штате Нью-Мексико на съемках вестерна «Ржавчина». Во время репетиции актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.

Кинокомпания Rust Movie Productions, работавшая над «Ржавчиной», заплатит штраф в размере 137 тысяч долларов за нарушение техники безопасности на площадке.

Полицейские пришли к выводу, что кинокомпания проигнорировала угрозы, которые могли возникнуть из-за использования огнестрельного оружия на съемках вестерна. Расследование несчастного случая длилось шесть месяцев, – передает издание Deadline.

Вашингтон, Иван Бабурин

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