Сериал «Одноклассников» получил приз на фестивале в Буэнос-Айресе

Сериал соцсети «Одноклассники» «Пять с плюсом» получил приз на аргентинском фестивале BUEIFF Web Series . Ситкому присудили награду за лучший монтаж. Первый эпизод сериала зрители увидят в кинотеатре Буэнос-Айреса 30 июня.

В пресс-службе соцсети рассказали, что сериал вышел в преддверии 15-летия «Одноклассников» в марте 2021 года. Режиссером-постановщиком выступила Дина Штурманова, продюсерами – Ольга Володина, Елена Котунова и Кирилл Егоров, режиссером монтажа – Александр Пак. Главные роли в сериале исполнили Лукерья Ильяшенко, Артём Цуканов, Дмитрий Ендальцев, Артём Ешкин и Баин Бовальдинов.

В центре сюжета молодая пара Оля (Лукерья Ильяшенко) и Стас (Артём Цуканов), которая решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. На протяжении всего сезона главные герои учатся брать ответственность за свои решения и поступки и обретают новых настоящих друзей.

Сериал уже собрал более 59 миллионов просмотров от 9 миллионов зрителей, чаще всего сериал смотрят люди в возрасте 35-44 лет, но интерес он вызвал и у более старшего, и у более молодого поколения. Причем 87% зрителей смотрели ситком через приложение «Одноклассников» на iOS и Android, и 13% – с компьютера.

Москва, Марина Иванова

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