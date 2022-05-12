Швыдкой заявил, что вручение ТЭФИ «неуместно» из-за проведения спецоперации на Украине

Председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в четверг, 12 мая заявил, что церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ, которую планировалось провести в мае-июне этого года, будет отложена до окончания специальной военной операции на Украине, – сообщает Интерфаксу.

Швыдкой, в частности, сказал: «Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно».

«Я думаю, что мы отложим ее до завершения, если не всей специальной военной операции в Украине, то, во всяком случае, до момента, когда завершится острая часть. Это будет более уместно», – заявил Михаил Швыдкой, выразив при этом надежду на то, что церемония состоится «в обозримом будущем».

Следует напомнить, что в конце 2021 года Швыдкой сообщал СМИ, что церемония может пройти в мае-июне 2022 года.

Москва, Иван Бабурин

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