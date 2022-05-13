The Times: Конкурс Евровидение стал политизированным

Музыкальный конкурс «Евровидение», который часто высмеивают и называют безвкусным действом, сочетающим в себе весьма сомнительную музыку и эксцентричные костюмы, в этом году выступит с настоящим политическим заявлением, всецело поддержав украинских участников, – пишет британское издание The Times.

Издание, в частности, пишет, что в этом году Евровидение будет носить ярко выраженную политическую окраску. Явным фаворитом конкурса являются участники из Украины, которые могут получить более мощную поддержку, чем обычно.

Очевидным фаворитом «Евровидения-2022», финал которого состоится в Турине в субботу, 14 мая, стала песня «Stefania» украинской группы Kalush Orchestra, в которой смешиваются украинский фолк и рэп.

«Они набрали много голосов из сочувствия, и поддержать Украину на голосовании может гораздо больше людей, чем обычно», – сказал один из организаторов Евровидения,

По данным некоторых букмекерских сайтов, шансы на победу украинской группы в этом году оцениваются почти в 50%. Между тем шансы Италии, которая следует за Украиной, составляют около 15%.

В этом году у пророссийских зрителей Евровидения не будет возможности выразить поддержку Москве: Россия была отстранена от участия в конкурсе, поскольку это может нанести ущерб репутации мероприятия.

«Такое решение организаторов придает конкурсу выраженную политическую окраску и напряжение, которых не было в те времена, когда ход Евровидения не без иронии комментировали продюсер конкурса Терри Воган и ведущий ВВС Грэм Нортон», – пишет The Times.

Турин, Иван Бабурин

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