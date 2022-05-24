Российские музейные экспонаты временно не будут вывозиться за границу даже в «дружественные страны»

Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во вторник, 24 мая, заявил, что произведения искусства из российского музейного фонда не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее, – сообщают СМИ.

В частности, Швыдкой сказал: «Я думаю, что надо просто понимать, что на какое-то время эти вещи должны побыть дома. Может это самое главное, чтобы сегодня, это общая такая позиция с Минкультуры и МИД РФ, вещи побыли дома какое-то время, пока ситуация не успокоится. Потому что, мне кажется, что сегодня лучше принимать выставки, чем отправлять российские произведения искусства за рубеж, даже, может быть, в дружественные и нейтральные страны».

«Вернуться к участию в зарубежных выставках будет можно, когда ситуация будет более спокойной. Другое дело, что есть пространство Содружества независимых государств, но я думаю, что речь (об отправке экспонатов), скорее всего, должна идти о 2023 годе», – заявил Представитель президента по международному культурному сотрудничеству.

Также Михаил Швыдкой сообщил, что экспонаты, которые вывезенные за границу до 24 февраля, то 95% из них уже вернулись в Россию.

Москва, Иван Бабурин

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