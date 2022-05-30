Россия вышла из меморандума с США о сотрудничестве в области культуры и образования

Правительство РФ за подписью Михаила Мишустина в понедельник, 30 мая, выпустило распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США, в котором говорится, что Россия больше не будет применять межправительственный меморандум о взаимопонимании с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.
В распоряжении российского кабмина говорится: «МИД России уведомить американскую сторону о принятом решении». Таким образом, правительство России согласилось с идеей МИДа о прекращении действия меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры.
Как сообщает РИА Новости, Россия и США 2 сентября 1998 года в Москве подписали меморандум о сотрудничестве, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов.
Москва, Иван Бабурин
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