Россия вышла из меморандума с США о сотрудничестве в области культуры и образования

Правительство РФ за подписью Михаила Мишустина в понедельник, 30 мая, выпустило распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США, в котором говорится, что Россия больше не будет применять межправительственный меморандум о взаимопонимании с США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.

В распоряжении российского кабмина говорится: «МИД России уведомить американскую сторону о принятом решении». Таким образом, правительство России согласилось с идеей МИДа о прекращении действия меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры.

Как сообщает РИА Новости, Россия и США 2 сентября 1998 года в Москве подписали меморандум о сотрудничестве, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов.

Москва, Иван Бабурин

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