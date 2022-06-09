В Санкт-Петербурге открыли памятник к 350-летию со Дня рождения Петра Первого

Городское правительство Санкт-Петербурга в четверг, 9 июня, сообщило, что к 350-летю со Дня рождения первого российского императора в городе был открыт памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты».

В сообщении пресс-службы говорится: «На северном берегу Лахтинской гавани у «Лахта Центра» торжественно открыли памятник «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты. Петр I изображен выходящим из бушующих волн и поддерживающим двух обессиливших матросов. Высота памятника 7 метров»

Сообщается, что монумент создан по мотивам памятника Леопольда Бернштама «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты». Его история началась в 1907 году, когда на выставке в Париже императору Николаю II понравилась работа скульптора – эскиз памятника Петру I. Все затраты на приобретение и установку Николай II оплатил из собственных средств. Памятник был открыт 27 июня 1909 года на Адмиралтейской набережной в день двухсотлетия Полтавской битвы.

В основе композиции лежит легенда о причине смерти Петра I. По утверждению академика Якоба Штелина, 5 ноября 1724 года царь, возвращаясь из поездки, обнаружил у Лахты севший на мель бот с людьми, бросился их спасать, простудился в ледяной воде и заболел. В 1919 году памятник был демонтирован согласно постановлению Совета народных комиссаров. Авторской копии изваяния «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты» не сохранилось.

«Проект по созданию памятника «Петр I, спасающий утопающих близ Лахты» реализован при поддержке ПАО «Газпром». Скульптор – Степан Владимирович Мокроусов-Гульельми, архитектор – Михаил Александрович Мамошин», – говорится в сообщении пресс-службы городского правительства Санкт-Петербурга.

В Москве на ВДНХ по случаю 350-летнего юбилея со дня рождения императора была открыта мультимедийная выставка «Петр I. Рождение империи», которую в четверг, 9 июня, посетил президент России Владимир Путин.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»