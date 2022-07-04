В России предложили параллельный импорт иностранной кинопродукции

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в понедельник, 4 июля, заявил, что в настоящий момент необходимо рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента для спасения российских кинотеатров, – сообщает радио «Комсомольская правда».

В эфире радиостанции Швыдкой сказал: «Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, потому что иначе будет не оправдываться российское кино, не окупаться, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании, как угодно это можно называть, но это один из вариантов».

«Данные механизмы не являются пиратством, так как показываются фильмы – отчисляются деньги. Это как с нашим долгом: деньги есть, а брать не хотят», – заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.

Михаил Швыдкой считает для того, чтобы заполнить кинотеатры в России, необходимо снимать 200-250 фильмов в год, при этом сейчас снимается около 160.

Напомним, что в начале марта текущего года некоторые из крупнейших зарубежных кинокомпаний из-за ситуации на Украине приостановили прокат своих фильмов в России.

Москва, Иван Бабурин

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