Нотр-Дам де Пари может открыться для посещений в 2024 году

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в четверг, 28 июля, заявила, что пострадавший от сильного пожара в 2019 году Собор Парижской Богоматери может быть открыт для посещений и проведения религиозных мероприятий в 2024 году, – сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что Абдул-Малак сказала: «Ремонтные работы продвигаются быстро, в соответствии с графиком. Мы уверены, что 2024 год станет годом завершения большей части этих работ и открытия собора для богослужений и общественности. Это амбициозная цель, поскольку ремонтные работы чрезвычайно сложные».

Напомним, что в апреле 2019 года в Нотр-Дам де Пари, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Собору был нанесен серьезный ущерб: обрушились шпиль и крыша. Президент Франции Эммануэль Макрон ставил задачей завершить реставрацию в течение пяти лет, однако архитекторы тогда отмечали, что это вряд ли возможно.

Париж, Иван Бабурин

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