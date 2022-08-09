Скончался японский дизайнер Иссей Мияке

Скончался всемирно известный японский дизайнер Иссей Мияке, ему было 84 года.

Мияке умер вечером 5 августа, сообщил AFP по телефону один из сотрудников его пресс-службы, не предоставив подробностей. Японский общественный телеканал смерть дизайнера подтвердил.

Иссей Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме (западная Япония). 6 августа 1945 года Иссэю Мияке было семь лет, когда Соединенные Штаты сбросили первую в истории атомную бомбу на его родной город, убив 140 000 человек и травмировав выживших на всю жизнь. Он выжил, но его мать умерла через три года от радиации. Закончив Университет изящных искусств Тама в Токио, он переехал в Париж, чтобы учиться в школе Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Вернувшись в Японию в 1970 году, он начал карьеру модного стилиста и дизайнера, для которой характерны исследования новых материалов и технологий. Среди различных полученных наград престижная награда Compasso d'Oro в 2014 году за создание светильников IN-EI Issey Miyake, изготовленных для итальянской компании Artemide. Они прославились тем, что были технологически продвинутыми и экономичными с точки зрения потребления электроэнергии. Исеей Мияке был основателем модного дома своего имени. Водолазки этого бренда любил носить Стив Джобс.

Токио, Елена Васильева

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