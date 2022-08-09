Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во вторник, 9 августа, сообщил, что известный американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал снимает фильм о Донбассе, в связи с чем он приехал в регион и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Стивен Сигал снимает документальный фильм о войне в Донбассе. Сегодня он общался с военнопленными в Еленовском СИЗО. Там недавно погибла часть боевиков в результате целенаправленного ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну».

Напомним, что Минобороны РФ ранее сообщало, что в результате удара неонацистов Украины из американских РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных.

Донецк, Иван Бабурин

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