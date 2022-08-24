Главная премия российских телевизионщиком в этому году вручаться не будет

Председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в среду, 24 августа заявил, что церемония вручения премии ТЭФИ в 2022 году проводится не будет, – сообщают СМИ.

Швыдкой, в частности, сказал: «В этом году ТЭФИ не состоится. ТЭФИ-Регион состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа».

Следует напомнить, что еще 12 мая Михаил Швыдкой говорил, что церемония вручения ТЭФИ, которую планировалось провести в мае-июне этого года, будет отложена до окончания специальной военной операции на Украине.



Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.

Москва, Иван Бабурин

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