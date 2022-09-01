Глава ЦИК РФ призвала бойкотировать артистов, оскорбляющих Россию

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в четверг, 1 сентября, призвала не покупать билеты на концерты «артистов-оборотней», которые зарабатывали в России деньги, а потом начали ее оскорблять, когда им это стало выгодно, – сообщает радио «Комсомольская правда».

В эфире радиостанции Памфилова, в частности, заявила: «Наши ребята кровь проливают, за нас в том числе. За то, чтобы Россия была. И мы должны, каждый, как может, какую-то долю своей ответственности понимать и хотя бы минимальный вклад вносить. Например, не покупай билет на концерт какого-нибудь «оборотня», который вчера жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее – облил Россию грязью».

При этом, надо отметить, что глава ЦИК России призвала также не травить таких артистов, но призналась, что «за подобные действия больше не пойдет на концерт группы, которая вчера была любимой».

Москва, Иван Бабурин

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