Скончался французский режиссер Жан-Люк Годар

На 92-м году жизни умер французский режиссер Жан-Люк Годар, один из самых известных представителей так называемой «новой волны». Об этом сообщает газета Libération со ссылкой на родственников покойного.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его дебютная работа «На последнем дыхании» вышла на экраны в 1960-м. Исполнителями главных ролей стали Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.

Ранее творчество Годара поспособствовало развитию мирового кинематографа. Зрителям режиссер запомнился фильмами «Маленький солдат», «Безумный пьеро», «Мужское – женское» и другими.

Париж, Зоя Осколкова

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