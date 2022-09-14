Претензии Варшавы в адрес Москвы на возврат объектов культуры названы необоснованными и безнравственными

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в среду, 14 сентября заявил, что реституционные претензии властей Польши в адрес России на объекты культуры, утраченные во время Второй мировой войны, являются юридически необоснованными, а их предъявление в условиях текущих отношений между двумя странами и «отмены» российской культуры еще и безнравственно, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Швыдкой сказал: «В нынешних условиях беспрецедентных санкций в отношении Российской Федерации, «отмены» российской культуры в Европе предъявление подобных претензий со стороны европейских государств считаю безнравственным. Любые подобные притязания должны быть в первую очередь юридически обоснованы. На данный момент российская сторона не видит оснований для обсуждения данных претензий Польши».

«Это не первое обращение со стороны республики. Следует напомнить, что после Второй мировой войны СССР вернул Польше объекты культуры, которые, по мнению советского государства, принадлежали этой стране», – отметил спецпредставитель президента России.

Напомним, министр культуры Польши Петр Глиньский ранее сообщил, что власти страны направили в Россию документы по реституции более 10 тыс. объектов культуры, утраченных во время Второй мировой войны. Сообщается, что Варшавой была направлена дипломатическая нота о реституции семи произведений искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина.

Москва, Иван Бабурин

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