В Израиле отменили концерт Вячеслава Бутусова из-за его «непонятной гражданской позиции»

Израильская промоутерская компания Stardust Entertainment в понедельник, 26 сентября, отменила концерт Вячеслава Бутусова по причине «непонимания его гражданской позиции». Концерт должен был состояться в Тель-Авиве 13 октября, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении израильских промоутеров в одной из соцсетей говорится: «После совместного песнопения господина Бутусова с господином Костиным (главой ВТБ, – прим. ред.) компания не имеет морального права проводить этот концерт. С тяжелым сердцем мы сообщаем об отмене данного мероприятия. Нам очень близко творчество Вячеслава, но совершенно непонятна его гражданская позиция. Кроме того, в связи с введенной частичной мобилизацией, никто не может гарантировать нам, что музыкантов вообще выпустят из России».

Следует отметить, что израильские организаторы концерта Бутусова попросили не сдавать уже купленные билеты, а обменять на билеты на любое другое мероприятие.

«Этим вы поддержите нас и нашу антивоенную позицию, а мы будем вам вдвойне благодарны», – написали израильские промоутеры из фирмы Stardust Entertainment.

Следует отметить, что скандал с отменой концерта разразился из-за того, что 7 сентября глава ВТБ Андрей Костин спел вместе с рок-музыкантом, основателем группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым песню «Гуд бай, Америка!» на концерте в рамках VII ВЭФ на Дальнем Востоке. Позже глава ВТБ сказал СМИ, что это «совместное выступление» было экспромтом.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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