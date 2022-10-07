«Одноклассники» запустили квиз к юбилею Марины Цветаевой

Завтра, 8 октября, исполняется 130 лет со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой. К этой дате «Одноклассники» и портал Культура.рф запустили интерактивный квиз. Это тест из 10 вопросов: «Цветаева или не Цветаева?».

В официальной группе портала в «Одноклассниках» пользователей проверят на знание произведений не только Марины Цветаевой, но и Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других авторов, чье творчество часто путают с работами поэтессы. Проверить себя можно здесь.

Москва, Марина Иванова

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