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Понедельник, 10 октября 2022, 21:25 мск

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Кустурица: Войны США и действия России – не одно и то же

Эмир Кустурица Фото: Дмитрий Лане (balkanist.ru)

Всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица в понедельник, 10 октября, заявил, что между действиями России по защите «целого народа» и войнами США ради захвата нефтяных месторождений – большая разница, – сообщает SputnikSerbia.

В своей авторской программе для SputnikSerbia Кустурица сказал: «Попытка России защитить целый народ не то же самое, что войны США по всему миру ради захвата месторождений нефти и собственного комфортного существования. Военные вылазки США поддерживают доллар и американскую промышленность».

«Экономический момент, в котором находится Европа, является самым неблагоприятным за всю ее новейшую историю. Американцы заткнули все каналы поставок российского газа и нефти как политическими актами, так и технически – диверсией на «Северных потоках». С другой стороны, они удваивают поставки в ЕС своего газа. То есть это насильственное изменение направления потока этого жизненно необходимого «золота». Завершается полное переустройство мира, в котором Европа может не только не выиграть войну, но и вообще потерять все, что у нее было», – заявил сербский кинорежиссер.

Белград, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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