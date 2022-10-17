Киевский режим решил распродать корпуса знаменитой киностудии им. А. Довженко

«Довженко-Центр» в понедельник, 17 октября, заявил, что Фонд госимущества Украины, согласившись с Государственным агентством Украины по вопросам кино, выставил на приватизацию два корпуса киностудии им. А. Довженко, – сообщают украинские СМИ

В заявлении «Довженко-Центра», опубликованном в одной из соцсетей, говорится: О приватизации мы узнали из письма Фонда Госимущества. Конечно, Госкино не доносило нам эту информацию. Также мы не получали предложений, как Центр в дальнейшем будет содержать себя и коллекцию».

«Выставленные на приватизацию корпуса годами приносили в государственный бюджет поступления от аренды. Часть из них направлялись на содержание и улучшение состояния здания и оборудования Довженко-Центра, создание фондохранилищ, пополнение коллекций, обеспечение достойных условий работы, популяризацию искусства кино через книги, выставки, киноперформансы, показы и т.п», – сообщается в заявлении бывшей киностудии им. А. Довженко.

Александр Довженко – советский украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург. Основоположник украинского советского киноискусства. Народный артист РСФСР, лауреат Ленинской и двух Сталинских премий.

Киев, Иван Бабурин

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