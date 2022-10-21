Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен

Министерство культуры РФ в пятницу, 21 октября, заявило, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменен.

В сообщении пресс-службы российского минкульта говорится: «В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене».

Следует напомнить, что изначально мероприятие было запланировано на двадцатые числа октября, позже его переносили на ноябрь, а теперь отменили совсем. Форум должен был проходить на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея.

Москва, Иван Бабурин

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