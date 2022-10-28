Умер легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Один из основоположников рок-н-ролла, американский певец и пианист Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, в пятницу, 28 октября, – сообщают СМИ.

В сообщении, представляющей Джерри Ли Льюиса компании «117 Entertainment Group», говорится: «Льюис, возможно, последняя настоящая великая икона эпохи зарождения рок-н-ролла, скончался. В последние годы жизни он страдал от различных болезней и травм, которые, как часто заявляли его лечащие врачи, должны были забрать его жизнь еще несколько десятилетий назад».

Джерри Ли Льюис – один из пионеров рок-н-ролла, а также культовый исполнитель кантри, госпела и блюза. За свою карьеру он стал лауреатом четырех премий «Грэмми», а его самая известная песня Great Balls of Fire вошла в список 500 величайших песен всех времен, а сам артист находится на 24-м месте в списке ста величайших музыкантов по версии журнала Rolling Stone.

Джерри Ли Льюис стал одним из первых десяти музыкантов, внесенных в Зал славы рок-н-ролла.

Вашингтон, Иван Бабурин

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