Умер Дэн Маккаферти из Nazareth

Вокалист и бессменный лидер шотландской рок-группы «Назарет» Дэн Маккаферти, скончался в возрасте 76 лет, – сообщают СМИ.

Бас-гитарист группы Пит Эгнью на официальной странице Nazareth в одной из соцсетей написал: «Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное сообщение, какое мне когда-либо приходилось делать».

Дэн Маккаферти прекратил выступления с Nazareth в 2013 году из-за проблем со здоровьем, хотя продолжал записывать музыку как с группой, так и для сольных проектов. 14 октября он отметил свой 76-й день рождения.

«Nazareth в 70-х годах играла на многих рок-площадках Европы и США. Неподражаемый вокал Дэна Маккаферти остался на записях тех лет с первых альбомов, Nazareth и Exercises «Упражнения». За ними последовали Razamanaz, спродюсированный Р.Гловером из Deep Purple, и Rampant «Буйный», на котором появились первые прославившие группу хиты. Славу особого стиля «Назарета» продолжили композиции с Hair of the Dog (1975 года) и ещё с десяток альбомов вплоть до конца 90-х», – пишет Euronews.

Лондон, Иван Бабурин

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