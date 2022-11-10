Украинский дипломат призвал театр Ла Скала не открывать сезон произведением русского композитора Мусоргского

Генконсул Украины в Милане Андрей Картыш направил письмо к руководству Ла Скала и города, в котором призывает пересмотреть программу нового сезона театра и не открывать его оперой русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов», – сообщает агентство Askanews.

В письме Картыша, направленного в адрес директора и художественного руководителя Ла Скала Доминику Мейеру, мэра Милана Джузеппе Сале и президента области Ломбардия Аттилио Фонтане, говорится: «Украинская община в Италии восприняла решение «Ла Скала» с огромным разочарованием и сожалением. Необходимо пересмотреть программу сезона, чтобы заблокировать любые элементы российской пропаганды».

«Культура используется Россией для придания веса утверждению о ее величии и могуществе. В вопросе культуры поддержка пропаганды России может только подпитать образ действующего там сегодня режима и, следовательно, его порочные амбиции и его бесчисленные преступления», – отметил в своем послании украинский дипломат.

Следует отметить, что руководство Ла Скала еще в июне текущего года сообщало, что «Борис Годунов» откроет очередной театральный сезон 7 декабря. Кроме того, в балетной программе будут представлены спектакли «Щелкунчик» Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева и «Лебединое озеро».

Милан, Иван Бабурин

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