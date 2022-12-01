Американский чернокожий рэпер рассмотрел «хорошее в Гитлере»

Популярный чернокожий рэпер из США Канье Уэст открыто заявил, что видит нечто хорошее в Гитлере, – сообщают СМИ со ссылкой на ТВ-шоу InfoWars.

Сообщается, что в эфире программы InfoWars с участием конспиролога Алекса Джонса рэпер сказал: «Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел хайвеи, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Вы не можете отрицать, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это! Каждый человек обладает некой ценностью, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер!».

Вашингтон, Иван Бабурин

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