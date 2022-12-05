Крупнейший он-лайн магазин книг готовится снять с продажи произведения с ЛГБТ-пропагандой

Крупнейший представитель рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ компания «Литрес» в понедельник, 5 декабря, заявила, что снимет с продажи книги с наличием подтвержденной ЛГБТ-пропагандой, – сообщают СМИ.

Пресс-служба компании со ссылкой на директора департамента по развитию контента группы компаний «Литрес» Евгения Селиванова сообщила, что книги, в которых подтверждается наличие ЛГБТ-пропаганды, снимаются с продажи на сервисе электронных и аудиокниг «Литрес». На прошлой неделе компания обратилась к авторам с просьбой проверить свои произведения на наличие пропаганды, запрещенной в новом законопроекте. В случае подтверждения наличия подобной информации в продукте, он будет снят с продажи».

«Руководство сервиса не стало дожидаться четких критериев и определений, позволяющих идентифицировать наличие запрещенной информации в продукции, и после проведения консультаций с юристами был подготовлен план действий…Ответственность в данном случае будет нести, как сервис, так и правообладатель», – пояснилив компании продавце электронных и аудиокниг.

В пресс-службе компании также отметили, что «среди общего объема продаваемых книг, продукты с запрещенной информацией составляют не более 1%».

Ранее сегодня, президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии в социальных сетях, СМИ, кино и рекламе.

Москва, Иван Бабурин

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