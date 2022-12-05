Оливер Стоун: Конфликт на Украине спровоцировали США

Легенда мирового кинематографа американский режиссер Оливер Стоун заявил, что считает, за конфликтом в Донбассе и на Украине в целом стоят Соединенные Штаты, – сообщает в понедельник, 5 декабря, сербская газета Politika.

В интервью изданию Стоун, в частности, сказал: «Мы указываем России, что делать, и я думаю, это смешно, учитывая то, что мы (США) сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой. Но все только кричат: «Русские напали». А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года? Сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию?»

«С 2014 года Украина окончательно перестала быть нейтральной, она стала против России, и это то, что нарушило равновесие. И это стало причиной войны. Как и все войны, каждая из них имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», – отметил режиссер и добавил, что «США всегда нарушают все правила, когда им это выгодно, но при этом являются профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка».

Белград, Иван Бабурин

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