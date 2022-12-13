Умер автор музыки к «Твин Пиксу» Анджело Бадаламенти

Американский композитор Анджело Бадаламенти, получивший широкую известность благодаря работе с режиссером Дэвидом Линча, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу композитора Фрэнсис Бадаламенти.

Автор музыки к сериалу «Твин Пикс» умер в воскресенье, 11 деабря, естественной смертью в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси.

Анджело Бадаламенти также написал музыку к другим проектам Дэвида Линча – фильмам «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Простая история», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда». За свою карьеру он стал автором музыки к семи десяткам кинофильмов и сериалов.

В 1990 году за музыкальную тему к «Твин Пиксу» композитор был удостоен премии «Грэмми».

Бадаламенти работал также со многими музыкантами. В их числе Дэвид Боуи, Пол Маккартни, Ширли Бэсси, Патти Остин, Нина Симон.

Москва, Наталья Петрова

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