«Железный человек» назван центральным элементом культуры США

Сотрудник библиотеки Конгресса США Карла Хайден заявила, что такие фильмы, как «Железный человек» и мультфильм «Русалочка» стали «абсолютно центральным элементом американской культуры», – сообщает в среду, 14 декабря, журнал Variety.

В интервью журналу Хайден, в частности, сказала: «Эти фильмы стали абсолютно центральным элементом американской культуры. Мы гордимся тем, что добавляем в Национальный реестр еще 25 фильмов, снятых группой ярких и разноплановых режиссеров, и сохраняем наше кинематографическое наследие».

Издание пишет, что в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США включены фильмы «Железный человек» (2008), «Когда Гарри встретил Салли» (1989) и мультфильм «Русалочка» (1989) включены.

«Всего в обновленный список попали 25 картин, в том числе «Кэрри» (1976), снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, мюзикл «Лак для волос» (1988) и «Сирано де Бержерак» (1950)», – сообщает Variety.

Следует отметить, что в настоящее время в реестре библиотеки Конгресса США насчитывается 850 кинокартин и мультфильмов, которые относят к культурному достоянию Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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