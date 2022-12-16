Анджелина Джоли покидает пост спецпосланника ООН

Актриса Анджелина Джоли, в пятницу, 16 декабря, заявила, что покидает свой пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) после почти двадцатилетнего сотрудничества, – сообщают СМИ.

В совместном заявлении УВКБ и Джоли говорится: «После более чем 20 лет самоотверженной работы с комиссией ООН по делам беженцев, отстаивая права и защиту насильственно перемещенных лиц во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека.

Со своей стороны, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал: «Мы благодарны ей за десятилетия службы, за самоотверженность и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных бежать. После долгого и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свою миссию и поддерживаю ее решение».

«Благодарю за привилегию и возможность работать со столькими выдающимися и самоотверженными сотрудниками УВКБ ООН. В будущем я планирую напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями», – заявила актриса.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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