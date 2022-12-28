Путин продлил действие закона о социальном статусе небольших книжных магазинов

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 31 декабря 2024 года 2024 года статус социального предприятия для небольших книжных магазинов, реализующих детскую и учебную литературу.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в среду, 28 декабря, говорится, что органы государственной власти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, имущественную, гарантийную, информационную и консультационную поддержку компаниям, работающим в сфере социального предпринимательства.

Эксперты говорят, что данная новация поможет восстановлению и дальнейшему развитию данной социально значимой отрасли, особенно в регионах страны, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины.

Следует отметить, что ранее социальный статус для предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, был установлен на срок до 31 декабря 2022 года включительно. Благодаря этому такие книжные магазины могут пользоваться льготами и поддержкой со стороны регионов. Нынешние поправки продлевают этот период до.

Москва, Иван Бабурин

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