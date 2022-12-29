Умер композитор Эдуард Артемьев

Легендарный советский, российский композитор Эдуард Артемьев, умер в четверг, 29 декабря, на 86 году жизни.

В сообщении в Telegram-канале Московского международного дома музыки говорится: «Сегодня ушел из жизни выдающийся российский композитор Эдуард Артемьев. Музыкант был частым гостем в Доме музыки, его сочинения, которые знает и любит весь мир, неоднократно звучали со сцен ММДМ».

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В этом году он отметил 85-летие. Автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Эдуард Артемьев написал музыку более чем к 150 художественным, в том числе, таким, как: «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало» Андрея Тарковского; «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви» Никиты Михалкова. Также Артемьев является автором музыки к документальным и мультипликационным фильмам.

Эдуард Артемьев – член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президент основанной им же в 1990 году «Российской ассоциации электроакустической музыки», а также член исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО.

Награжден Госпремией СССР, четырьмя Государственными премиями РФ, Народный артист РФ (1999), Герой труда РФ (2022).

Москва, Иван Бабурин

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