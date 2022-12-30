В Лондоне скончалась известный модельер Вивьен Вествуд

Известный британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте ее дома мода.

Вествуд ушла из жизни в окружении друзей и семьи в Южном Лондоне.

Министр культуры Великобритании Мишель Донелан написала, что «Вивьен Вествуд была и всегда останется выдающейся фигурой в британской моде».

Вествуд стала известна в 1970-х годах. Тогда в высокой моде резко вырос интерес к панк-культуре. Уникальный стиль сделал британку невероятно популярной не только на родине, но и по всему миру.

Лондон, Зоя Осколкова

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