Иран и Россия планируют съемки совместных сериалов

Атташе по культуре Исламской республики Иран в Москве Масуд Ахмадванд во вторник, 10 января, заявил, что Россия и Иран в ближайшем будущем планируют приступить к совместным съемкам телесериалов и кино, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале культурного представительства Ирана в Москве, приводятся следующие слова Ахмадванда: «Мы надеемся, что некоторые совместные кинопроекты, о которых ведутся переговоры между иранскими и российскими кинодеятелями, скоро достигнут окончательных результатов. Эти проекты откроют новую главу в культурных отношениях между двумя странами, а через их призму жители Ирана и России получат возможность ознакомиться с реалиями жизни обеих стран без посредничества западных СМИ».

Москва, Иван Бабурин

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