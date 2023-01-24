Названы номинанты на кинопремию «Оскар»-2023

Организаторы премии «Оскар» во вторник, 24 января, назвали главных претендентов на награды американской киноакадемии. Церемония вручения наград пройдет 12 марта в Dolby Theater, – сообщают СМИ.

Так, в номинации «Лучший фильм» на главную кинопремию года претендуют фильмы: «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Фабельманы» Стивена Спилберга и «Банши Инишерина» Мартина МакДона.

Кроме фаворитов, в главной номинации представлены: «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Тар» Тодда Филда, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «Женщины говорят» Сары Полли и «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера.

За «Оскара» в номинации «Лучший режиссер» поборются: Мартин МакДона «Банши Инишерина», Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт «Все везде и сразу», Стивен Спилберг «Фабельманы», Тодд Филд «Тар», Рубен Эстлунд «Треугольник печали».

В номинации «Лучший актер» представлены: Остин Батлер «Элвис», Колин Фаррелл «Банши Инишерина», Брендан Фрейзер «Кит», Пол Мескал «Солнце мое» и Билл Найи «Жить».

В номинации «Актер второго плана» представлены Брендан Глисон и Барри Кеоган «Банши Инишерина», Джадд Херш «Фабельманы», Брайан Тайри Генри «Мост через озеро», и Ке Хюи Куан «Все везде и сразу».

В номинации «Лучшая актриса» участвуют: Кейт Бланшетт в фильме «Тар», Мишель Уильямс «Фабельманы», Ана де Армас «Блондинка», Андреа Райзборо «Ради Лесли» и Мишель Йео «Все везде и сразу».

В номинации «Актриса второго плана» участвуют: Керри Кондон «Банши Инишерина», Анджела Бассетт «Черная Пантера: Ваканда навеки», Хонг Чау «Кит», Джейми Ли Кертис и Стефани Хсю «Все везде и сразу».

На победу в номинации «Лучший оригинальный сценарий» претендуют «Банши Инишерина», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Треугольник печали» и «Тар».

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» представлены фильиы: «На Западном фронте без перемен», «Топ Ган: Мэверик», «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Женщины говорят» и «Жить».

В номинации «Лучший анимационный фильм» будут участвовать «Пиноккио Гильермо дель Торо, «Марсель, ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Морской монстр и «Я краснею»,

В категории «Лучший документальный короткометражный фильм» будет участвовать российский «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.

Вашингтон, Иван Бабурин

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