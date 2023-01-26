Писатель Прилепин ушел добровольцем на фронт

Популярный русский писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился добровольцем в зону специальной военной операции, – сообщают СМИ.

Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова, в частности, сообщила: «Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач. Прилепин ранее начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией.

«С первых дней проведения СВО все структуры Захара Прилепина включились в работу по оказанию всесторонней помощи проведению спецоперации. Захар Прилепин постоянно лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь же отправился на линию соприкосновения в качестве военного», – подчеркнула представитель писателя.

Москва, Иван Бабурин

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