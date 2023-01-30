Меладзе лишился рекламных контрактов из-за долгов перед ФНС

Популярный артист Валерий Меладзе лишился рекламных контрактов, поскольку имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС), также артист теперь ликвидирует одну из своих компаний в России, – сообщает в понедельник, 30 января, телекомпания RT.

В сообщении телекомпании, в частности, говорится, что «за неуплату налогов ФНС заблокировала счета фирмы Меладзе – компании «МБ Про» в Инвестторгбанке, которая работала в сфере исполнительских искусств, а осенью 2022 года начала процедуру ликвидации».

«Проблемы у певца были и с Пенсионным фондом: его фирма не давала ведомству данных о сотрудниках. Решить вопрос удалось только потому, что дело едва не дошло до суда. На ООО «Вантаж», которое владеет ТЦ в Бирюлёве, Департамент городского имущества дважды подавал иски, но оба раза их отклоняли, потому что представители Меладзе возвращали долг незадолго до обращения в суд. Так, к 2016-му «Вантаж» не платил аренду два года: накопилось 691,2 тыс. рублей и пени 529 тыс. рублей. А в 2019-м за год просрочки набралось 209 тыс. рублей долга», – говорится в сообщении в Telegram-канале RT.

Москва, Иван Бабурин

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