Репертуар российских театров будет «привязан» к школьной программе по литературе

На встрече министра культуры России Ольги Любимовой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова во вторник, 31 января, было принято решения «привязать» репертуар российских театров с единой школьной программой по литературе, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-служба минкульта РФ говорится: «Министр культуры Ольга Любимова заявила, что поддержка школьной программы по литературе должна быть обеспечена по всей стране. В тех районах, где нет доступных театров, школы смогут получить записи спектаклей и демонстрировать их ученикам. … Навык общения с культурой необходим. Это и традиция похода в театр и музей, и просмотр киноклассики и новинок кинопроката».

В свою очередь, глава минпроса Сергей Кравцов сказал, что с учебного года 2023-2024 во всех школах будет запущена единая программа по литературе.

«Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», – подчеркнул министр просвещения РФ.

Москва, Иван Бабурин

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