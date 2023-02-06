Итальянцы отказали Зеленскому в праве выступить на фестивале эстрадной песни

Организаторы итальянского фестиваля эстрадной песни в Сан Ремо в понедельник, 6 февраля, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский с видеообращением выступать не будет, – передает RT.

В сообщении организаторов фестиваля в Сан Ремо говорится, что «от идеи видеовыступления Зеленского отказались, после того как была запущена петиция против этого. Было принято решение, что вместо этого он направит текст своего заявления, которое зачитает ведущий».

Сообщается также, что петиции против выступления вождя киевского режима подписали 95 тыс. человек, среди которых были знаменитые итальянские журналисты и политики.

В обращении в адрес музыкального фестиваля в Сан Ремо говорится: «Драма в его (Зеленского, – прим.ред.) стране – не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО. Италия должна немедленно выйти из войны, прервав любую прямую или косвенную помощь одной из сторон конфликта… Мы не хотим, чтобы Сан-Ремо милитаризировался».

Ранее сообщалось, что петицию против выступления Зеленского на сайте Byoblu подписали, в том числе, гендиректор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро и один из основателей «Движения пяти звезд» Алессандро Ди Баттиста. Также против демонстрации видеообращения украинского лидера высказался вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Будем надеяться, что Сан-Ремо останется фестивалем итальянской песни и ничем иным», – заявил итальянский политик.

Сан Ремо, Иван Бабурин

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