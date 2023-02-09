Нью-Йоркский музей «Метрополитен» вслед за лондонской национальной галереей «переодел» «Русскую танцовщицу» Дега в «украинский наряд»

Музей искусств «Метрополитен» в Нью-Йорке, поддавшись требованиям украинских активистов переименовал картину знаменитого французского художника импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде», – сообщает РИА Новости.

Агентство пишет, что на сайте музея в аннотации к картине Дега теперь говорится: «Русскими танцовщицами картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Ряд ученых уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет».

Следует отметить, что до «Метрополитена» Лондонская Национальная галерея также изменила название тематической серии пастелей Эдгара Дега женщин, исполняющих народные танцы «Русские танцовщицы» на танцовщиц «украинских».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»