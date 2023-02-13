Бывшие российские панкерши из Pussy Riot* отказались выступать на одной сцене с Нетребко

Бывшая российская женская панк группа Pussy Riot* отказалась выступать на Международном майском музыкальном фестивале в Висбадене (Германия) из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко, – сообщает в понедельник, 13 февраля немецкое издание Deutsche Welle.

Издание пишет, что участница Pussy Riot* Мария Алехина* заявила, что группе никто не говорил об участии Нетребко, как и о том, что Pussy Riot* «просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев».

«В таких обстоятельствах группа отменяет концерт из солидарности с украинскими артистами», – заявила Алехина*.

Напомним, что ранее минкульт Украины поставил организаторам фестиваля в Висбадене ультиматум: «Либо участие украинских исполнителей, либо Нетребко». В результате, украинские музыканты отказались от участия участвовать в фестивале из-за Анны Нетребко.

В свою очередь, руководство Гессенского государственного театра в Висбадене, где будет проходить фестиваль, заявило, что так ставить вопрос «неприемлемо в свободной стране».

«Мы придерживаемся антивоенных позиций и поддерживаем Украину, но это не может означать, что театр готов осудить всю русскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения», – заявили в театре.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Берлин, Иван Бабурин

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