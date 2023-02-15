Объявление Метрополитен музеем русского художника Айвазовского украинцем – это разрушение культурных связей в мировом масштабе

В Государственном Историческом музее России в пятницу, 15 февраля, заявили, что признание Ивана Айвазовского в США украинцем «вызывает недоумение» и является разрушением культурных связей в мировом масштабе, – сообщают СМИ.

В пресс-службе Исторического музея, комментируя ситуацию, когда музей Метрополитен объявил украинцами русских художников Архипа Куинджи, Ильи Репина и Ивана Айвазовского, сказали: «Это разрушение культурных связей в мировом масштабе. Мы всегда говорили о том, что культура вне политики, и действие наших американских коллег ничего, кроме недоумения, не вызывают. Государственный Исторический музей всегда поддерживал важность наведения культурных мостов. Но, видимо, западные коллеги так не считают».

«С нашей стороны ни с кем из европейских, американских музеев не были разорваны рабочие отношения. Но подобные примеры искажения истории, вопреки здравому смыслу, но в угоду политической конъюнктуре, разрушают культурные связи и взаимное доверие между музеями», – подчеркнули представители Государственного Исторического музея России.

Москва, Иван Бабурин

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